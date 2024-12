Xreal Air 2 Pro i wirtualny ekran przed oczami. Do czego przydają się okulary AR?

To, co odróżnia ten adapter od smartfona, poza brakiem możliwości wykonywania połączeń, to, po pierwsze, dodatkowy guzik do centrowania obrazu w okularach, do czego jeszcze wrócę. Po drugie mamy tu nie jeden, a dwa porty USB-C do jednoczesnego ładowania telefonu i podłączania Xreal Air 2 Pro. Po trzecie na pleckach są dwa 50-megapikselowe aparaty, które służą do rejestrowania materiałów w trójwymiarze. Najważniejsze jest jednak to, że zainstalowano na nim apkę Xreal odpalającą wirtualną przestrzeń.