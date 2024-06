Pół godziny jak z garnkiem na głowie. Apple Vision Pro - pierwsze wrażenia

Niemniej jednak zadowolony jestem, że mogłem sprawdzić je w praktyce - sama jakość odwzorowania obrazu bije na głowę to, co mają do zaoferowania moje Oculus Quest 2 i PlayStation VR 2. Jeśli zaś chcielibyście sprawdzić gogle sami, to mam dobrą wiadomość! Niedługo pewnie nie trzeba będzie w tym celu jechać aż do Stanów Zjednoczonych, gdyż trafiły one do sprzedaży w innych krajach.