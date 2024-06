Rozwój Apple Vision Pro nie powala - oto nowości w visionOS 2

Rozszerzony wirtualny pulpit to coś, na co czekali zachodni użytkownicy gogli, próbujący wykorzystać je jako narzędzie do pracy biurowej. Dzięki visionOS 2 Apple Vision Pro wyświetli szerszą powierzchnię roboczą, porównywalną do przestrzeni uzyskanej podczas pracy na dwóch monitorach 4K ustawionych obok siebie.