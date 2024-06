Jeśli chodzi z kolei o przesyłanie obrazu z telefonu na komputer, to realizowane jest to w 60 FPS-ach, a gdy odpalimy grę, to uruchamia się ona w widoku poziomym. Po odblokowaniu telefonu obraz znika z macOS-a, a czas pracy iPhone'a na akumulatorze w tym trybie ma być mniej-więcej taki sam, jak byśmy używali go bezpośrednio.