W WWDC 2024 uczestniczył licealista z Polski. Szef Apple'a pochwalił młodego programistę

Pushaton to autorska gra stworzona przez Wita, która w unikalny sposób łączy wirtualną zabawę z ćwiczeniami fizycznymi. Gracze wykonują pompki przed ekranem, aby wykonać skoki podczas biegu przez dżunglę pełną przeszkód. Do stworzenia gry Wit wykorzystał nie tylko umiejętności programistyczne, ale i wsparcie swoich kolegów. Dzięki nim zyskał wystarczająco danych - ponad 80 tys. zdjęć, by wytrenować model sztucznej inteligencji wykrywający skuteczność wykonywania pompek.