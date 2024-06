Dzisiejsze show Apple'a skradną dwie literki. Oto czego możemy się spodziewać po WWDC

No i najwyższy czas na to, aby Apple w końcu podniósł limit danych w bezpłatnej chmurze, który wynosi 5 GB od lat. W tym czasie bazowa pojemność iPhone’ów wzrosła o rząd wielkości! Lepiej by było, gdyby abonamenty iCloud oraz Apple One zachęcały do subskrypcji dodatkowymi funkcjami, w tym być może jakimiś zupełnie nowymi związanymi właśnie ze sztuczną inteligencją, a nie były wymagane do tego, by tworzyć kopie zapasowe najważniejszych i nieodtwarzalnych danych klientów firmy, takich jak np. pełne archiwum zdjęć.