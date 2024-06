Nowe AI od Apple to AI. Nie, serio

Za doniesienie odpowiada bardzo zaufany informator, więc tak naprawdę możemy uznawać to jako pewnik. Szczególnie patrząc na to, że do WWDC 2024 pozostały zaledwie 3 dni. Apple Intelligence, czyli w skrócie AI, wydaje się naprawdę sprytnym nazewnictwem z prostego powodu. Jeśli mówi się o sztucznej inteligencji, to najczęściej nie wymawia się całej nazwy "artificial intelligence", tylko posługuje się skrótem AI. Więc siłą rzeczy skrót będzie oznaczać też Apple Intelligence – szczególnie wśród fanów Apple.