Tyle lat będzie warto trzymać iPhone’a. Wyciekły dokumenty Apple’a

Co ważne, w tabelce widzimy minimum 5 lat, ale dotyczy to najnowszych iPhone’ów 15 (w dokumencie omawiany jest iPhone 15 Pro Max o nazwie kodowej A3106). Apple nie mówi, że po tym czasie zakończy wsparcie, a jedynie, że jest to wartość minimalna, której musi się trzymać. Urządzenie startujące z iOS 17 musi być co najmniej zaktualizowane do iOS 22, jednak okres aktualizacji może okazać się dłuższy.