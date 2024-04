Samsung tłumaczy, dlaczego aktualizuje smartfony przez 7 lat. Powód zaskakuje

Niezależnie od poziomu technicznej wiedzy użytkownika, zyska on lepsze doświadczenie korzystając z telefonu. Ponieważ przedłużenie okresu aktualizacji ma wpłynąć na zwiększenie wartości smartfona po zakupie, wymiana telefonu co 2/3 lata powinna w teorii wiązać się z mniejszym kosztem, gdyż poprzednie urządzenie może być sprzedane za wyższą kwotę. Oczywiście w teorii, bo telefon i tak po kilku latach mocno straci na wartości. Jeszcze kilka lat temu uważano, że zakup iPhone'a to "inwestycja", jednak obecnie, gdy rynek jest mocno zapełniony, ceny nawet najnowszych modeli szybko spadają.