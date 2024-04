Sztandarowy smartfon Samsunga dożywa swoich dni. Ważna zmiana w aktualizacjach

Mowa tu konkretnie o liniach Galaxy S20 (podstawowy, Plus, Ultra oraz FE) i Note 20 (zwykły i Ultra). Jak informuje serwis SamMobile Samsung przeniósł flagowe modele roku 2020 do koszyka kwartalnych aktualizacji. Oznacza to, że zamiast otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa co miesiąc, smartfony będą otrzymywać ją co kwartał.