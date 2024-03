Zabrałem Samsunga, iPhone'a i aparat na wycieczkę. Zgadnij, który zrobił te zdjęcia

I nie, tym razem nie będzie we wnioskach banalnego "najlepszy aparat to ten, który masz zawsze przy sobie", bo po latach uważam, że to hasło to straszna bzdura. Najlepszy aparat to ten, którym chcesz robić zdjęcia - i w konsekwencji zabierasz go ze sobą wszędzie. Dlatego eksperymentalnie zabrałem ze sobą dwa smartfony i aparat... mniejszy od smartfona.