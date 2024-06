Polacy powiedzieli, co sądzą o AI. To nie utrata pracy przeraża nas najbardziej

Narzędzia AI i szeroko pojęta sztuczna inteligencja są doskonałe zarówno do tworzenia treści marketingowych i na media społecznościowe, jak i do pomagania cyberprzestępcom. Choć w większości nie wierzymy, że AI zabierze nam pracę, to oczekujemy, że zostanie opodatkowana. Tak w dużym skrócie można opisać co Polacy myślą o AI.