W języku polskim i bez gimnastyki. Aplikacja Gemini już do pobrania

Jak informuje gigant, Gemini to "nowy, wirtualny asystent", którego możemy używać w tandemie z Asystentem Google po pobraniu aplikacji lub po włączeniu dostępu do Gemini przy pomocy Asystenta Google. Po powiedzeniu "Ok Google" (lub na wybranych urządzeniach: po przesunięciu palcem od rogu ekranu) użytkownikowi wyświetli się nakładka oferująca dostęp do Gemini, który może zarówno pomóc na podstawie informacji wyświetlanych na ekranie (np. zapytać się o to gdzie naturalnie występuje roślina, która obecnie jest wyświetlana na ekranie twojego telefonu), czy podobnie jak Asystent Google ustawić alarm lub sterować inteligentnymi urządzeniami w domu.