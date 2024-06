Te iPhone’y dostaną system iOS 18. Tylko jeden model z AI

Już 10 czerwca rozpocznie się konferencja WWDC 2024 dla deweloperów. Ale co tam osoby zajmujące się aplikacjami: najważniejsze informacje trafią do nas pierwszego dnia! Apple, jak co roku, ogłosi wtedy nowe systemy dla swoich produktów. Tym razem będzie to kolejny macOS, watchOS, iPadOS - ale każdy powinien wyczekiwać iOS-a 18. Ten, według plotek, zmieni sposób, w jaki będziesz korzystać z iPhone'a dzięki sztucznej inteligencji.