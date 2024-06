Przetestowałem nowe akcesoria do iPadów. Jest drogo, ale czy dobrze?

To jednak nic przy tym, że wreszcie mamy w klawiaturze fizyczny przycisk Escape! Wcześniej radziłem sobie poprzez mapowanie go na Caps Locku, ale wreszcie nie jest to konieczne. Miłym zaskoczeniem jest też fakt, iż klawiatura ma wykończenie podobne do obudowy tabletu i to zarówno pomiędzy klawiszami i w okolicy gładzika, jak i na krawędziach.