iPad 10. generacji, czyli nowy "tani" tablet Apple'a. Niby się zmienił, a wygląda znajomo

Na to pytanie nie da się łatwo bez odniesienia się do ceny nowego urządzenia - a ta niestety jest bardzo wysoka. iPad 9. generacji kosztował do niedawna 1699 zł i pozostał w ofercie na (co najmniej) kolejny rok, ale w cenie… 2149 zł. iPad 10. generacji wyceniono z kolei na aż 2899 zł, czyli o 1200 zł więcej niż poprzednik kosztował na premierę (więc trudno dalej nazywać nowego bazowego iPada tabletem "tanim").