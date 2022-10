Skonfigurowałem iPada dla syna. Wyszło tylko 6500 zł, bo mam już stary rysik w szufladzie

Do tej pory syn korzysta z mojego starego iPada Air, nie pamiętam, która to generacja, ale chodzi o ten ostatni, który miał jeszcze grube belki nad i pod ekranem i przycisk TouchID w jego klasycznej postaci. Do tego iPada mamy rysik Apple Pencil 1. gen. oraz klawiaturę Smart Keyboard Folio. Sam iPad jest w średnio na jeża bogatej wersji, bo z jednej strony dopłaciłem do łączności LTE, a z drugiej oszczędziłem na pamięci wewnętrznej i jest jej tylko 64 GB.