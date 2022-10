Polacy płacą za nowe iPady o 30 proc. więcej. Ceny Apple'a pokazują marną kondycję złotego

Jest tylko jedna pewna waluta, w kierunku której zwraca się cały świat w czasach niepokoju. To dolar amerykański (technicznie mamy też franka szwajcarskiego, lecz tego jest za mało). Dolar rośnie za każdym razem, gdy dochodzi do wojen, katastrof i kryzysów. Tracą z kolei inne waluty, jak euro czy rubel. W przypadku złotówki Polacy tracą podwójnie: najpierw w wyniku relacji dolara do euro, a później euro do złotówki. W ten sposób nie tylko tracimy siłę nabywczą względem Amerykanów, ale również Europejczyków w zachodniej części kontynentu.