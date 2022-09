Kupiłeś nowego iPada, żeby pracować w oknach? To był błąd

Jabłko zjadło właśnie żabę. Po zapewnieniach, iż tryb Stage Manager w iPadOS wymaga układu Apple M1, firma zmieniła zdanie na ostatniej prostej i dostaną go również posiadacze iPadów Pro ze starszymi procesorami. Jeśli ktoś już kupił nowy tablet, by pracować w oknach, może się wkurzyć, ale to świetne wieści tych osób, które tego jeszcze nie zrobiły. Jest też jednak zła wiadomość i to dla wszystkich: znika pełna obsługa zewnętrznych monitorów. Do odwołania.