Nowy iPad Pro 2022 to pewniak. Wiarygodne źródło potwierdza premierę w październiku

Niestety można też śmiało założyć, że nowe iPady Pro będą znacznie, ale to znacznie droższe. Patrząc więc na to, jak funkcjonalnie niewielkie różnice zajdą między obecną, a nową generacją tabletów, warto wziąć przykład z naszego redakcyjnego kolegi Piotrka Grabca i już teraz udać się do sklepu po iPada Pro. Bo patrząc na to, co dzieje się z cenami sprzętu Apple’a w ostatnim czasie, po premierze nowych iPadów Pro zdrożeją nie tylko nowe modele, ale też stare.