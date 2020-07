Po zwykłym iPadzie przyszedł czas na iPada Pro. Logitech zaprezentował swoją klawiaturę Folio Touch dla najdroższego z tabletów Apple’a.

W końcu jakaś alternatywa dla obscenicznie marnej Smart Keyboard Folio i obscenicznie drogiej Magic Keyboard.

Koledzy z redakcji pewnie już szykują drewno pod mój stos, ale należę do grupy uważającej ostatnią klawiaturę Apple’a za jakieś kosmiczne nieporozumienie.

Zakres regulacji - znikomy. Pozycja do pracy - jedna. Cena? 1499 zł dla iPada Pro 11. A że pisząc na klawiaturze bębnimy palcami w dolną krawędź tabletu? Oj tam, oj tam, można przywyknąć. No i kto by się przejmował drenażem akumulatora w tablecie...

Ale dość już tych złośliwości. Na szczęście na świecie istnieją firmy, które potrafią naprawić projektowe głupotki Apple’a stosownym akcesorium i tak jest w przypadku nowej klawiatury Logitecha.

Logitech Folio Touch dla iPada Pro kosztuje połowę tego, co Magic Keyboard.

A potrafi od klawiatury Apple’a znacznie, znacznie więcej.

Logitech bierze bowiem wzorzec od firmy, która klawiatury do tabletów ma obcykane w najwyższym stopniu - od Microsoftu. Po zapięciu Logitech Folio Touch na iPada tablet Apple’a żywcem przypomina komputer Microsoft Surface Pro.

Podświetlana automatycznie klawiatura łączy się z tabletem przez apple’owskie złącze smart connector. Ma dedykowane miejsce do przechowywania rysika Apple Pencil oraz wycięcie u szczytu, pozwalające na magnetyczne ładowanie rysika.

Na pleckach mamy regulowany w 40 stopniach zawias.

W każdej chwili możemy też klawiaturę wywrócić na drugą stronę, by korzystać z tabletu jak… z tabletu.

Możemy też złożyć zawias i obrócić tablet, by użyć go do szkicowania.

Tak, żadnej z tych trzech rzeczy nie potrafi zrobić klawiatura Apple Magic Keyboard dla iPada Pro.

Podobnie jak w klawiaturze Logitech Combo Touch dla iPada 7 i iPada Air mamy tu również gładzik oraz rząd klawiszy funkcyjnych. Ach tak, ich też nie znajdziemy w Magic Keyboard.

Oczywiście klawiatura Logitecha nie jest żadnym tam arcydziełem inżynierii. To po prostu zgrabna kombinacja tworzyw sztucznych, która bez dwóch zdań sprawia w dotyku gorsze wrażenie od Magic Keyboard i nie prezentuje się tak „magicznie” jak ona. Funkcjonalnie jednak bije na głowę każde z natywnych rozwiązań Apple’a, jednocześnie kosztując od nich znacznie mniej.

Logitech Folio Touch ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu i będzie kosztować 159 dol. w wersji dla iPada Pro 11.

Nie znamy jeszcze polskiej ceny, ale sądząc po tym, że klawiatura dla iPada 7 kosztuje 649 zł, nie spodziewałbym się kwoty wyższej niż 799 zł. Czyli blisko połowę niższej niż za Magic Keyboard i nadal niższej od wybitnie nieudanej Smart Keyboard Folio.

Klawiatura trafiła do sprzedaży w polskiej odsłonie sklepu Apple Store Online i została wyceniona na 699 zł. Ceny i dostępności wersji dla iPada Pro 12,9” jeszcze nie znamy, ale można oczekiwać, iż pojawi się niebawem.

Klawiatura z gładzikiem to dziś obowiązkowe akcesorium do iPada Pro.

iPad Pro ma moc obliczeniową zawstydzającą większość ultraprzenośnych laptopów, a odkąd Apple wprowadził obsługę klawiatury i myszy w iPadOS, rzeczywiście może stać się super szybkim i super mobilnym komputerem.

Sam od lat korzystam z Surface Pro i wiem, że taki format urządzenia jest bodajże najbardziej uniwersalnym formatem komputera, jaki istnieje. Tabletem, gdy chcemy konsumować treści. Laptopem, gdy chcemy tworzyć treści. Komputerem stacjonarnym, gdy potrzebujemy większej przestrzeni roboczej.

Jeśli masz więc iPada Pro i chcesz dokupić do niego klawiaturę - poczekaj na tę od Logitecha. Nie ma może magii w nazwie, ale prawdopodobnie będziesz z niej bardziej zadowolony niż z kuriozalnie drogiej klawiatury Apple’a.