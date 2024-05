Apple Pencil Pro to rysik za 650 zł. Wibruje i chce być ściskany

Czujecie to? To nowe możliwości haptyczne, przy pomocy których Apple Pencil Pro porozumiewa się z użytkownikiem. Dzięki zróżnicowanym wibracjom posiadacz iPada oraz nowego rysika wyczuje siłę wirtualnego nacisku na ekran, przy pomocy sprężenia zwrotnego. Jest to pomocne np. podczas pracy w aplikacjach graficznych, gdzie zróżnicowany nacisk przekłada się na inną grubość wirtualnego pędzla oraz pozostawiany przez niego ślad.