Jaki rysik Apple Pencil wybrać w 2024 roku? Są cztery modele i każdy jest inny

Nie może być idealnie: Pencil USB-C nie posiada funkcji czułości na nacisk. Oznacza to, że nie jest on idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą rysować, tworzyć zaawansowane grafiki lub wykorzystywać go w profesjonalnych zastosowaniach. Działa on poprawnie jako podstawowy stylus, idealny do notowania czy nawigacji po ekranie iPada. Model USB-C ładowany jest za pomocą kabla, co może być minusem dla osób przyzwyczajonych do bezprzewodowego ładowania oferowanego przez modele 2. generacji i Pro.