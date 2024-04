Apple zrobił tanie słuchawki. Piekło zamarzło

Słuchawki Beats Solo Buds to obecnie najtańsze słuchawki, jakie możemy kupić bezpośrednio od producenta z Cupertino, ponieważ zostały wycenione na… 429 zł. Co prawda konkurencja oferuje dużo bardziej przystępne cenowo propozycje, to jest to kwota nawet mniejsza w porównaniu do najbardziej podstawowych AirPodsów II, które kosztują ok. 500 zł. Nowe Solo Budsy, mimo że cechują się dokanałową konstrukcją "z gumkami", to brakuje im aktywnej redukcji hałasu.