Nowym iPhonem zagrasz w ping-ponga. Wyciek ujawnia ogromny ekran

Kiedy ostatnio urosły iPhone’y? Właściwą odpowiedzią jest to, że iPhone’y praktycznie co chwilę mają inne wymiary. Taki iPhone 15 urósł o kilka milimetrów względem swojego poprzednika. A duży, bo 6,7-calowy iPhone 14 Plus zastąpił w linii produktów malutkiego iPhone’a 14 mini, który mierzył zaledwie 5,42-cala.



Teraz natomiast ulepszenie, i to spore, ma otrzymać największy i najdroższy z serii iPhone’ów, bo 16 Pro Max. Ten wreszcie zasłuży na miano "Max". A może raczej phableta?