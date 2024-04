Tani MacBook Pro jeszcze w tym roku. Wiemy, co planuje Apple

Ostatnie pogłoski o Apple Silicon M4 przepowiadają rewolucję: w tym roku Apple ma wprowadzić sztuczną inteligencję nawet do swoich komputerów i laptopów. Możliwe to będzie dzięki oddzielnym rdzeniom, które będą służyły tylko i wyłącznie do przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniu, bez wysyłania informacji do chmury.