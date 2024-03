Wiemy, kiedy Apple pokaże swoje nowości. Jest zapowiedź WWDC

Jako że Apple jeszcze nie wykonał znaczących ruchów w zakresie sztucznej inteligencji, to oczekujemy, że na nadchodzącej czerwcowej konferencji się to zmieni. Już wcześniej pojawiały się plotki dotyczące tego, jak Apple chce podejść do tematu. Mówi się o partnerstwie z innymi firmami, które mają już wypracowane własne rozwiązania bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji.