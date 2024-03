Apple pod ścianą. Zmuszony do instalowania w iPhonie chińskiego oprogramowania

Należy podkreślić, że wszystkie powyższe informacje pochodzą z dobrych źródeł, mają jednak charakter nieoficjalny i nie zostały potwierdzone przez Apple’a. To oznacza, że brakuje jeszcze wielu ważnych informacji. W tym tych kluczowych, opisujących bezpieczeństwo danych użytkowników iPhone’ów. Dostawcy usług GenAI starają się jak tylko mogą skłonić lub wręcz zmusić użytkownika, by ten dzielił się z nimi jak największą ilością informacji. Z kolei Apple do tej pory chwalebnie i drobiazgowo starał się chronić prywatności i danych swoich użytkowników. Gdzie został zawarty kompromis? Na co Apple pozwolił Google’owi i Baidu? Dowiemy się zapewne wkrótce.