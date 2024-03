Gigant od gier otwiera sklep na telefony. Nadchodzi koniec dominacji Apple'a i Google'a

Dokładna data uruchomienia mobilnego EGS nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że nastąpi to w 2024 roku. EGS na iPhone’y najpewniej będzie dostępny tylko w Europie, co jest wynikiem unijnych regulacji. Użytkownicy Androida, przyzwyczajeni do bogatej oferty alternatywnych sklepów, z pewnością chętnie sprawdzą nową propozycję.