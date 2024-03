Znaleźli sposób na największy problem gier. Nie będziesz rozstawać się z padem

Jak informuje Ubisoft, projekt Neo NPC jest jedynie prototypem "i jest jeszcze wiele do zrobienia, zanim będzie można go zaimplementować w grach". Docelowo Ubisoft chce, by Neo NPC był technologią elastyczną, możliwą do zastosowania w produkcjach AAA - sztandarowych grach i seriach studia takich jak Assassin's Creed, Watch Dogs, Rainbow Six czy Far Cry, ale także w mniejszych grach.