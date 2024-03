Opinia i test Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch

Jednocześnie gra nigdy nie staje się aż tak rozmazana, by być niegrywalną. Producenci portu z Saber balansują na granicy, wyciskając z poczciwej Tegry X1 więcej niż jest w stanie realnie zaoferować ten układ. Kingdom Come: Deliverance na Switchu to technologiczny cud, co jednak nie znaczy, że rekomenduję jego zakup. To trochę sztuka dla sztuki.