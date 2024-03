Ta konsola była hitem w polskich domach. Teraz powraca jako klocki

Zestaw klocków ma na celu odwzorowanie legendarnej konsoli Microsoftu. Otrzymujemy w nim ponad 1000 elementów do złożenia wraz z samą konsolą, kontrolerem oraz repliką gry Halo 3. Całość prezentuje się naprawdę świetnie, chociaż cena takiej przyjemności nie jest najniższa. W identycznej kwocie można kupić działającą "używkę", choć wcale nie o to w tym chodzi. To niezła opcja dla tych, którzy chcą wyposażyć swój pokój gracza w nietuzinkowy gadżet.