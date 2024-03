Pamiętam, jak gry omijały PC. Teraz ten rynek pożera konsole na śniadanie - padł nowy rekord

Największym zwycięzcą aktualnej sytuacji w branży gier jest oczywiście firma Valve - włodarze platformy Steam. Producenci podzespołów do PC także nie mogą narzekać. Komputerowi gracze też mają prawo do zadowolenia, mogąc grać w takie tytuły jak God of War, Forza Horizon, Halo, Horizon Zero Dawn czy Spider-Man bezpośrednio na PC. Brakuje tylko Zeldy, Mario i Pokemonów.