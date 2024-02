Nvidia, czyli informatyczny odpowiednik giganta naftowego

Huang zdołał odnieść się do części obaw. Jak twierdzi, choć to oczywiście marketingowa korpogadka, układy Nvidii potrzebują mniej energii do wykonania tych samych obliczeń, co układy konkurencji. - Jeśli założymy, że komputery nigdy już nie będą szybsze i wydajniejsze, to dojdziemy do wniosku, że potrzebujemy dodatkowych kilkanaście planet, słońc i galaktyk, by zdobyć potrzebną energię. A jednak sprzęt komputerowy i informatyka się rozwijają - argumentował, nieco przerzucając odpowiedzialność na swoich klientów.