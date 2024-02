Takich wzrostów zazdroszczą im najwięksi. Nvidia bije rekordy i to NIE dzięki graczom

Ponadto inne firmy należące do Nvidii nie wykazały ogromnego wzrostu. Sprzedaż Nvidii w branży motoryzacyjnej spadła o 4 proc. do 281 mln dolarów, a jej działalność OEM i inna, która obejmuje produkcję GPU wykorzystywanych w tzw. "koparkach" - systemach komputerowych używanych do kopania kryptowalut, wzrosła o 7 proc. do 90 mln dol. Biznes Nvidii zajmujący się produkcją sprzętu graficznego do profesjonalnych zastosowań (m.in. generowania wizualizacji 3D) wzrósł o 105 proc. do 463 mln dolarów.