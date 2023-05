Od CUDA po akceleratory do ChatGPT. Nvidia to już potęga niczym Apple, Amazon i Microsoft

Można przyjąć, że segment gier jest głównie skierowany do rynku konsumenckiego, ponieważ obejmuje sprzedaż kart graficznych GeForce i układów Tegra do konsol do gier. Segment profesjonalnej wizualizacji jest głównie skierowany do rynku biznesowego, ponieważ obejmuje sprzedaż kart graficznych Quadro i układów RTX do stacji roboczych i aplikacji profesjonalnych. Segment centrów danych jest również głównie skierowany do rynku biznesowego, ponieważ obejmuje sprzedaż układów GPU i NPU (czyli chipów nowej generacji - już nie GPU, a projektowanych wyłącznie z myślą o SI) do serwerów i usług chmurowych. Segment samochodów jest skierowany zarówno do rynku konsumenckiego, jak i biznesowego, ponieważ obejmuje sprzedaż układów Tegra i Drive do systemów informacyjno-rozrywkowych i autonomicznej jazdy.