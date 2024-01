Założyciel Facebooka ma plan, który może mieć wpływ na całą ludzkość. Trzymamy kciuki, żeby się nie udało

Meta AI już teraz na koncie ma kilka osiągnięć, które plasują ją w czołówce Big Techów rozwijających sztuczną inteligencję. Mowa tu choćby o LLaMa, LlaMa 2, I-JEPA, Cicero czy AI, która zawita do Facebooka, Instagrama i Whatsappa. Jednak to jedynie ułamek z tego co chce osiągnąć Meta w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Szef i założyciel Mety chce, by koncern stworzył własną silną sztuczną inteligencję.