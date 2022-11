Sztuczna inteligencja Mety dokonała niemożliwego. Cicero gra w Dyplomację

Dyplomacja (ang. Diplomacy) to gra, która przez lata była uważana za niemożliwą do opanowania przez sztuczną inteligencję. Gra wymaga od komputera nie tyle matematycznego zrozumienia ruchów wykonywanych na planszy, ile zrozumienia planów, spojrzenia na rozgrywkę i motywacji innych graczy. Następnie sztuczna inteligencja musi przekuć to zrozumienie na wiadomości w języku naturalnym, które przekonają ludzkich graczy do jej racji.