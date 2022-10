Meta tworzy nowy system tłumaczenia. Poradzi sobie z językami, z którymi nie radzą sobie lingwiści

Publiczna demonstracja tego, co uważa się za pierwsze udane użycie maszyny do tłumaczenia znaczących tekstów z jednego języka na drugi, miała miejsce tutaj wczoraj po południu. Może to być kumulacja wieków poszukiwań przez uczonych "mechanicznego tłumacza". Jak na razie system dysponuje słownictwem liczącym zaledwie 250 słów. Ale nie ma przewidywalnych ograniczeń co do liczby słów, które urządzenie może przechowywać, ani liczby języków, które można skierować do tłumaczenia. Uczeni i naukowcy, którzy nad nim pracowali, uważają, że w ciągu kilku lat system może znacznie zwiększyć komunikację, szczególnie w tematach technicznych, dzięki temu, że tłumaczenie będzie szybkie, dokładne i łatwe. [...]

Robert K. Plumb, The New York Times, "Russian Is Turned Into English By a Fast Electronic Translator; Calculator Takes on a New Job: Language Translation LANGUAGE DEVICE TRANSLATES FAST", 8 stycznia 1954