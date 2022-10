Jakby tego było mało, The Verge dotarł do wewnętrznej korespondencji, z której wynika, że… nawet ludzie, którzy tworzą Horizon Worlds, praktycznie nie korzystają z platformy. Według serwisu, wice szef ds. metaverse, Vishal Shah, napisał do pracowników „jak możemy oczekiwać od innych, by kochali nasz produkt, skoro sami go nie kochamy?”. Z tych wszystkich informacji wyłania się jedna konkluzja: nikt nie chce metaverse. Nawet ludzie, którzy go tworzą.