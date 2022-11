Modele językowe sztucznej inteligencji zmieniają rzeczywistość, a ty nawet tego nie zauważasz

Nie jest to nic złego, powiem więcej: człowiek jest istotą wizualną. 90% informacji przekazywanych do mózgu to informacje wizualne, a obrazy są przetwarzane w mózgu z prędkością 60 000 razy wyższą niż tekst. Nasz zachwyt informacjami audiowizualnymi wynika również z faktu, że stworzenie obrazu jest trudniejsze, niż tekstu. Gdybym miała narysować to, co właśnie przed sobą widzę, zajęłoby mi to znacznie więcej czasu niż opisanie tego za pomocą języka.