W końcu jest też dobra strona: grafiki generowane przez sztuczną inteligencję to dar z cyfrowego nieba dla wszystkich niezależnych twórców, internetowych i nie tylko, którzy teraz nie będą musieli już płacić ciężkich pieniędzy grafikom, bo prace wykonywane przez sztuczną inteligencję będą dostatecznie dobre, by je opublikować. Myślę tu np. o muzykach na YouTubie, którzy często potrzebują grafik na miniaturkę czy do wizualizacji. Albo self-publisherach, którzy chcieliby zilustrować np. swoje opowiadanie fantasy, ale nie mogą sobie pozwolić, by zapłacić artyście za unikalny obraz czarnoksiężnika. Wszędzie tam, gdzie często i gęsto potrzebne są obrazy ilustrujące zamysł twórcy z innej dziedziny, sztuczna inteligencja może być prawdziwym game changerem. Bo zakładając, że dalej będzie się rozwijać w takim tempie, AI będzie umiało wygenerować obrazek odpowiadający wyobrażeniom twórcy w 100 proc., a co za tym idzie, da artystom twórczą kontrolę, której kawałki dziś muszą oddawać pośrednikom. W oprogramowaniu pokroju DALL-E 2.0 widzę kolejny wielki krok ku demokratyzacji internetowej twórczości, pozbyciu się tzw. gatekeeperów i większej niezależności twórców.