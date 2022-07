Budzi zachwyt lub absolutne przerażenie. Ten algorytm może być gwoździem do trumny fotografii

TikTok to medium społecznościowe, które najszybciej zdobyło pierwszy miliard użytkowników, bo zajęło mu to tylko pięć lat. Co prawda nieco szybszy był Messenger, ale to dzięki poruszaniu się na plecach Facebooka. Z kolei sam Facebook szedł po pierwszy miliard niemal dziewięć lat. Gigantyczny i niezwykle szybki sukces TikToka to również zasługa algorytmu, który coraz sprawniej dobiera treści do użytkowników, dzięki czemu coraz mocniej przyciąga ich do platformy.