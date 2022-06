Teraz możesz zobaczyć papieża jedzącego kremówki i Kermita w Czarnobylu. Wpisujesz hasło, a strona zamieni je w obrazek

Ludzie [mający dostęp do zaawansowanych modeli SI generujących obrazy - dop. red.] dzielą się wygenerowanymi obrazami, które podobają im się najbardziej. Ale posiadanie wersji demonstracyjnej do samodzielnego użycia daje opinii publicznej wyobrażenie o tym, co dany model [sztucznej inteligencji] właściwie potrafi. Widzą, gdzie się wyróżnia, a co sprawia mu więcej trudności.

- mówi Dayma cytowany przez iNews.