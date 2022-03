[...] Może to [zaufanie do twarzy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję] być spowodowane tym, że sztucznie wygenerowane twarze wyglądają bardziej jak przeciętne twarze, które zwykle uważane są za bardziej godne zaufania. Jednakże, bez względu na przyczynę, sztucznie wygenerowane twarze pojawiły się po drugiej stronie doliny niesamowitości. Należy to uznać za sukces w dziedzinie grafiki komputerowej. Jednocześnie łatwy dostęp [...] do tak wysokiej jakości sztucznych obrazów prowadził i będzie prowadził do różnych problemów. Między innymi bardziej przekonujących fałszywych profili oraz - w miarę postępu w generowaniu sztucznego dźwięku i filmu - problemy z obrazami w sytuacjach intymnych bez zgody osób na nich prezentowanych, oszustw, kampanii dezinformacyjnych [...]