Chińczycy stworzyli bezstronnych prokuratorów. Zarzuty stawiać będzie sztuczna inteligencja

Oczywiście to, nad czym tutaj dywagujemy, jest kwestią lat i być może nigdy nie dojdzie do skutku. Świat zmienia się dynamicznie i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie on wyglądał za kilka dekad, uwzględniając napiętą sytuację geo-polityczną na świecie i widmo zmian klimatycznych. Jeśli jednak Chiny nie zboczą z obranego przez siebie kursu, a nic nie wskazuje, by miało to nastąpić, możemy z grubsza przewidzieć, dokąd zaprowadzi nas dalszy rozwój systemów inwigilacji w Państwie Środka i nowoopracowane AI. Odpowiedź na to dają nam co najmniej dwa dzieła popkultury – Raport Mniejszości i, mój osobisty faworyt, anime Psycho-Pass.