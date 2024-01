Właściciel Facebooka ma do ciebie kilka pytań. Odpowiesz?

Jednym z nich jest pytanie o to "Czy według Ciebie firma Meta ma najlepsze dni dopiero przed sobą, czy już za sobą?", które wskazuje na samoświadomość, że w pewnym stopniu innowacyjność firmy i jej pionierskie podejście do kwestii mediów społecznościowych trochę upadło. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach Mark Zuckerberg poświęcił nerwy i pieniądze inwestorów na metaverse - tylko po to, by porzucić je (jako priorytet) na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji.