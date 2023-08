Facebook umoczył. Smart okularki do Stories sprzedają się fatalnie. Nikt z tego nie chce korzystać

Choć Meta najbardziej znana jest z podbicia świata swoimi społecznościówkami - Facebookiem i Instagramem oraz komunikatorem WhatsApp, to Mark Zuckerberg rozszerzył działalność koncernu o produkcję okularów VR i oprogramowania do niego. Pewnie sporą część osób teraz zaskoczę, ale Meta oferuje także inteligentne okulary, którym bliżej do snapchatowych Spectacles niż do Google Glass.



Jeżeli po raz pierwszy słyszysz o inteligentnych okularach Ray-Ban Stories - to nie martw się, nie jesteś jedyny. Bowiem po ponad trzech latach Mecie udało się sprzedać urządzenie populacji klientów równej populacji Białegostoku, a aktywnie korzysta z niego mniej niż 10 proc. użytkowników.