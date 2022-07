W Kenii nie chcą Facebooka. Ma tydzień na poprawę

"Jeśli Makori nie cofnie tego, co powiedział, to wyp..." - mógłby sobie powiedzieć Mark Zuckerberg o sytuacji Facebooka w Kenii. A co powiedział Makori, to możecie się domyślić. Zuck ma jednak jeszcze szansę na poprawę. Danvas Makori, czyli komisarz Narodowej Komisji Spójności i Integracji w Kenii, dał platformie na to tydzień. W innym wypadku zostanie zablokowana w całym kraju.