Facebook przywraca Konfederację na swój portal. “Bo skończył się COVID”

Facebook tłumaczy też, że co do zasady uważa, iż wypowiedzi polityków są z natury warte publikowania, a opnia publiczna powinna wiedzieć, co mówią politycy, aby mogła dokonywać świadomych wyborów. "Nie oznacza to, że nie ma ograniczeń co do tego, co politycy i partie polityczne mogą publikować na naszej platformie. Kiedy istnieje wyraźne ryzyko wyrządzenia szkody w realnym świecie – reagujemy. Naszym punktem wyjścia jest zawsze interes publiczny" - tłumaczy portal.